بعد شائعات انفصالهما... بن أفليك يصدم الجمهور: مع من أمضى "عيد الأب" هذا العام؟ (صور)

أمضى النجم الأميركي بن أفليك عيد الأب برفقة زوجته السابقة جنيفر غارنر، بينما أشادت زوجته الحالية جينيفر لوبيز به واصفة إياه بـ"البطل" وسط شائعات عن انفصالهما.

وقد شوهد الممثل، 51 عامًا، وهو يصل إلى منزل غارنر، زوجته السابقة البالغة من العمر 52 عامًا، يوم الأحد.

وظهرت غارنر في الحي مرتديةً ملابس عادية، حيث ارتدت سترة رمادية برقبة على شكل V فوق قميص أبيض، وجينز أزرق، وحذاء رياضي ملون.

في نفس اليوم، شاركت المغنية اللاتينية جنيفر لوبيز صورة لبن أفليك من فيلم "بيرل هاربور" لعام 2001 في قصصها على إنستغرام، وكتبت: "بطلنا" مع رمز تعبيري على شكل قلب أبيض، مضيفةً: "عيد أب سعيد".

ورغم أن ليس لجينيفر لوبيز وبن أفليك أطفالاً، إلا أن كلاً منهما لديه أبناء من زيجات سابقة؛ حيث أن لدى لوبيز توأمان من زوجها السابق مارك أنتوني، فيما لدى أفليك ثلاثة أطفال من زوجته السابقة جنيفر غارنر.