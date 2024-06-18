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"الله يثبت العقل والدين"... نادين الراسي ترعب باسم ياخور في الكواليس
فنّ
2024-06-18 | 04:48
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"الله يثبت العقل والدين"... نادين الراسي ترعب باسم ياخور في الكواليس
"الله يثبت العقل والدين"... نادين الراسي ترعب باسم ياخور في الكواليس
تواصل الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي تصوير أحدث أعمالها الدراميّة مع الممثل السوري باسم ياخور، وتشارك متابعيها بلقطات من كواليس التصوير عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.
وتحاول نادين الراسي إضافة جوّ من المرح على تعب التصويرات، فتقوم بمقالب بكل افراد فريق العمل.
وأعاد باسم ياخور نشر ستوري وقع فيها ضحية مقلب نادين الراسي وأرعبته بمقلبها، فعلّق في الفيديو قائلاً "الله يثبت العقل والدين"، وكتب قائلاً "والله هلكتني رح احكي مع حالي بعد هالمسلسل".
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