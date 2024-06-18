الموت يؤلم فنان عربي... انهار باكياً في بثٍ مباشر (فيديو)

الموت يؤلم فنان عربي... انهار باكياً في بثٍ مباشر (فيديو)

فُجع الفنان محمود الليثي بوفاة والدته، واختار أن يودّعها في بثٍ مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وانهار محمود الليثي باكياً في البث المباشر، وشكر كلّ من واساه وسانده في محنته وقدّم له واجب العزاء.

واعتذر الليثي عن إحياء الحفلات، وكشف إنه نذر لوالدته أنه لن يعود إلى عمله إلا بعد أن يقوم بأداء مناسك الحج.