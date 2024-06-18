قيمته أكثر من 50 مليون دولار... أديل تعيد بناء منزلها الجديد: لن تصدقوا ممن اشترته (صور)

أعادت النجمة أديل بناء منزلها الفخم في بيفرلي هيلز، الذي تبلغ قيمته 58 مليون دولار، والذي اشترته من النجم سيلفستر ستالون في عام 2022. على الرغم من إعادة تصميم المنزل بالكامل، إلا أنها احتفظت بميزة بارزة من العقار الأصلي.

وشهد المنزل الذي تبلغ مساحته 18,587 قدمًا مربعًا إعادة تصميم شاملة بعد عامين من امتلاك أديل للعقار، والذي تشاركه مع زوجها ريتش بول. ورغم مرور هذه الفترة، لم تنتقل أديل إلى المنزل بعد، وهي تدفع مبالغ ضخمة تصل إلى ملايين الدولارات لإجراء قائمة واسعة من التجديدات.

من بين هذه التجديدات، تم إضافة مرآب يتسع لخمس سيارات وسقف مقاوم للحريق. يبدو أن أديل وسعت العقار الضخم، الذي كان يضم بالفعل ثماني غرف نوم و12 حمامًا، ببناء مرآب متعدد المستويات لاستيعاب مجموعة سياراتها الفاخرة.

ووفقًا لمصادر مقربة من أديل، قام فريقها بتركيب "سقف بارد" على العقار للامتثال للمواصفات الصارمة في منطقة ذات خطورة حرائق عالية جدًا.