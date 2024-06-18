توقيف جاستن تيمبرليك... وهذا هو السبب!

كيفانش تاتليتوغ ونيكولا معوض معاً على البحر.. ما الّذي جمعهما؟ (صور)

كيفانش تاتليتوغ ونيكولا معوض معاً على البحر.. ما الّذي جمعهما؟ (صور)

بعد شائعات انفصالهما... بن أفليك يصدم الجمهور: مع من أمضى "عيد الأب" هذا العام؟ (صور)