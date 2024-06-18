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زواج جنيفر لوبيز و بن أفليك في خطر... والسبب: "إدمان غير عادي" تعاني منه J Lo؟!
فنّ
2024-06-18 | 12:07
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زواج جنيفر لوبيز و بن أفليك في خطر... والسبب: "إدمان غير عادي" تعاني منه J Lo؟!
يقال إن الزواج بين جينيفر لوبيز وبن أفليك في وضع صعب، وقد لا يكون السبب هو ما تتوقعونه. في حين أن صراعات أفليك السابقة مع إدمان الكحول تم نشرها على نطاق واسع، إلا أن إدمان لوبيز غير المعتاد هو الذي يهدد علاقتهما. وفقًا للعديد من علماء النفس المشهورين، فإن جيه لو "مدمنة على الحب".
وانتشرت شائعات عن انفصال محتمل لأشهر عدة، ويشير الخبراء إلى "إدمان الحب" لدى لوبيز كعامل مهم.و يتعمق الفيلم الوثائقي الجديد لـ TMZ على Hulu، " JLo & Ben: Missed Warning Signs, "، في تعقيدات علاقتهما.
ويضم الفيلم الوثائقي رؤى من الدكتور فيل والدكتور درو والمعالج النفسي جين مان وآخرين، ويسلط الضوء على القضايا المختلفة التي ربما أدت إلى المشاكل الحالية للزوجين، وفق ما نقل موقع
MARCA
.
وأحد الأصوات البارزة في الفيلم الوثائقي هو جون بيترز، المنتج الضخم وراء أفلام مثل "Flashdance" و"Prince of Tides". مع تاريخه في مواعدة المشاهير البارزين ومحاربة إدمانه، يدعي بيترز أن J.Lo هي حالة كلاسيكية لمدمنة الحب، وتحتاج باستمرار إلى رجل في حياتها.
وتؤكد الدكتورة درو الفكرة، مؤكدة أن "إدمان الحب" ظاهرة حقيقية، مشيرة إلى أن لوبيز كان لديها نمط من السقوط السريع والصعب في كل علاقة كانت لها.
ويؤكد الخبراء في الفيلم الوثائقي على أهمية قضاء "وقت بمفردك" بعد انتهاء العلاقة لفهم الخطأ الذي حدث والشفاء قبل القفز إلى علاقة جديدة.
ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لـ لوبيز. من أوجاني نوا إلى كريس جود، ومارك أنتوني، وآي رود، والآن بن أفليك، يبدو أن لوبيز لم تسمح لنفسها أبدًا بتلك الفترة الأساسية من العزلة.
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جنيفر
لوبيز
أفليك
خطر...
والسبب:
"إدمان
عادي"
تعاني
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