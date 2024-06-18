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دوجا كات وبوست مالوني أبرز المشاركين في حفلة "غلوبال سيتزن" في نيويورك

فنّ
2024-06-18 | 12:38
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دوجا كات وبوست مالوني أبرز المشاركين في حفلة &quot;غلوبال سيتزن&quot; في نيويورك
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دوجا كات وبوست مالوني أبرز المشاركين في حفلة "غلوبال سيتزن" في نيويورك

تشكّل مغنية الراب دوجا كات والمغني بوست مالوني أبرز المشاركين في النسخة المقبلة لمهرجان "غلوبال سيتزن"، وهو حفل موسيقي ماراثوني في حديقة سنترال بارك بمدينة نيويورك يرمي للحث على تقديم المساعدات التنموية حول العالم.

وستكون نجمة موسيقى الكانتري جيلي رول والفنان البورتوريكي راو أليخاندرو من بين النجوم البارزين في الحفل المجاني الذي سيقام في 28 أيلول في مانهاتن والذي يتزامن تقليدياً مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وستستضيف غريت لون Great Lawn في سنترال بارك الحفلة مجدداً، بعد أن تعرّض هذا الجزء من الحديقة لأضرار خلال نسخة 2023 من العرض الذي أقيم على الرغم من عاصفة تخللتها أمطار غزيرة.

وأعيد فتح المنطقة في نيسان بعد إجراء الإصلاحات اللازمة التي قال منظمو المهرجان إنهم غطوا تكاليفها.

وكانت فرقة "ريد هوت تشيلي بيبرز" Red Hot Chili Peppers، ومغنية الراب لورين هيل، أبرز الأسماء المشاركة في حفلة عام 2023.

تقام مبادرة "غلوبال سيتزن" ("المواطن العالمي) منذ عام 2012 تزامناً مع اجتماع قادة العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوزَّع تذاكر مجانية على متابعي الحدث الذين يتعهدون باتخاذ إجراءات مختلفة تشمل إرسال رسائل إلى حكوماتهم لدعم مساعدات التنمية.

وتمزج الحفلة بين الأداء الموسيقي والدعوات لزيادة التمويل لمكافحة المشكلات العالمية، بما في ذلك الفقر وتغير المناخ.

وسيتولى الممثل هيو جاكمان تقديم العرض.

وقالت دوجا كات، التي تشاركت آخر مرة مع "غلوبال سيتزن" لتقديم عرض في باريس، إنها متحمسة للتعاون مع المبادرة مجدداً، مضيفة "لدينا جميعاً دور يمكننا القيام به للمساعدة في إنهاء الفقر المدقع والدفاع عن العدالة".

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