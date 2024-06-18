الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دوجا كات وبوست مالوني أبرز المشاركين في حفلة "غلوبال سيتزن" في نيويورك
فنّ
2024-06-18 | 12:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دوجا كات وبوست مالوني أبرز المشاركين في حفلة "غلوبال سيتزن" في نيويورك
تشكّل مغنية الراب دوجا كات والمغني بوست مالوني أبرز المشاركين في النسخة المقبلة لمهرجان "غلوبال سيتزن"، وهو حفل موسيقي ماراثوني في حديقة سنترال بارك بمدينة نيويورك يرمي للحث على تقديم المساعدات التنموية حول العالم.
وستكون نجمة موسيقى الكانتري جيلي رول والفنان البورتوريكي راو أليخاندرو من بين النجوم البارزين في الحفل المجاني الذي سيقام في 28 أيلول في مانهاتن والذي يتزامن تقليدياً مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وستستضيف غريت لون Great Lawn في سنترال بارك الحفلة مجدداً، بعد أن تعرّض هذا الجزء من الحديقة لأضرار خلال نسخة 2023 من العرض الذي أقيم على الرغم من عاصفة تخللتها أمطار غزيرة.
وأعيد فتح المنطقة في نيسان بعد إجراء الإصلاحات اللازمة التي قال منظمو المهرجان إنهم غطوا تكاليفها.
وكانت فرقة "ريد هوت تشيلي بيبرز" Red Hot Chili Peppers، ومغنية الراب لورين هيل، أبرز الأسماء المشاركة في حفلة عام 2023.
تقام مبادرة "غلوبال سيتزن" ("المواطن العالمي) منذ عام 2012 تزامناً مع اجتماع قادة العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوزَّع تذاكر مجانية على متابعي الحدث الذين يتعهدون باتخاذ إجراءات مختلفة تشمل إرسال رسائل إلى حكوماتهم لدعم مساعدات التنمية.
وتمزج الحفلة بين الأداء الموسيقي والدعوات لزيادة التمويل لمكافحة المشكلات العالمية، بما في ذلك الفقر وتغير المناخ.
وسيتولى الممثل هيو جاكمان تقديم العرض.
وقالت دوجا كات، التي تشاركت آخر مرة مع "غلوبال سيتزن" لتقديم عرض في باريس، إنها متحمسة للتعاون مع المبادرة مجدداً، مضيفة "لدينا جميعاً دور يمكننا القيام به للمساعدة في إنهاء الفقر المدقع والدفاع عن العدالة".
آخر الأخبار
فنّ
وبوست
مالوني
المشاركين
"غلوبال
سيتزن"
نيويورك
التالي
كيفانش تاتليتوغ ونيكولا معوض معاً على البحر.. ما الّذي جمعهما؟ (صور)
بعد شائعات انفصالهما... بن أفليك يصدم الجمهور: مع من أمضى "عيد الأب" هذا العام؟ (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-05-07
الزهور طبعت إطلالات النجوم في حفلة "ميت غالا" في نيويورك
موضة وجمال
2024-05-07
الزهور طبعت إطلالات النجوم في حفلة "ميت غالا" في نيويورك
0
فنّ
14:43
بعد 6 سنوات من آخر حفلة له... نجم "بيتلز" يحيي حفلتين في هذا البلد
فنّ
14:43
بعد 6 سنوات من آخر حفلة له... نجم "بيتلز" يحيي حفلتين في هذا البلد
0
أخبار دولية
2024-05-31
ترامب يصف محاكمته الجنائية في نيويورك بأنها "غير منصفة للغاية"
أخبار دولية
2024-05-31
ترامب يصف محاكمته الجنائية في نيويورك بأنها "غير منصفة للغاية"
0
أخبار دولية
2024-05-31
مستشفى في نيويورك يفصل ممرضة مسلمة بعدما وصفت الحرب في غزة بأنها "إبادة جماعية"
أخبار دولية
2024-05-31
مستشفى في نيويورك يفصل ممرضة مسلمة بعدما وصفت الحرب في غزة بأنها "إبادة جماعية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
12:07
زواج جنيفر لوبيز و بن أفليك في خطر... والسبب: "إدمان غير عادي" تعاني منه J Lo؟!
فنّ
12:07
زواج جنيفر لوبيز و بن أفليك في خطر... والسبب: "إدمان غير عادي" تعاني منه J Lo؟!
0
فنّ
11:24
توقيف جاستن تيمبرليك... وهذا هو السبب!
فنّ
11:24
توقيف جاستن تيمبرليك... وهذا هو السبب!
0
فنّ
10:37
قيمته أكثر من 50 مليون دولار... أديل تعيد بناء منزلها الجديد: لن تصدقوا ممن اشترته (صور)
فنّ
10:37
قيمته أكثر من 50 مليون دولار... أديل تعيد بناء منزلها الجديد: لن تصدقوا ممن اشترته (صور)
0
فنّ
05:27
الموت يؤلم فنانا عربيا... انهار باكياً في بثٍ مباشر (فيديو)
فنّ
05:27
الموت يؤلم فنانا عربيا... انهار باكياً في بثٍ مباشر (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-17
إبنة هيلدا خليفة في ظهورٍ جديد... جذابة مثل والدتها (صور)
فنّ
2024-06-17
إبنة هيلدا خليفة في ظهورٍ جديد... جذابة مثل والدتها (صور)
0
فنّ
04:48
"الله يثبت العقل والدين"... نادين الراسي ترعب باسم ياخور في الكواليس
فنّ
04:48
"الله يثبت العقل والدين"... نادين الراسي ترعب باسم ياخور في الكواليس
0
أخبار لبنان
2024-06-16
وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام
أخبار لبنان
2024-06-16
وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام
0
آخر الأخبار
13:19
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يلتقي المبعوث الأميركي بعد عودته من بيروت
آخر الأخبار
13:19
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يلتقي المبعوث الأميركي بعد عودته من بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:53
كأس الامم الاوروبية.. بين مباراة صعبة ومباراة منتظرة
رياضة
13:53
كأس الامم الاوروبية.. بين مباراة صعبة ومباراة منتظرة
0
رياضة
13:50
بوسطن يتوج بلقبه الـ١٨
رياضة
13:50
بوسطن يتوج بلقبه الـ١٨
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.. تداعياته على المجتمع وإمكانيات مكافحته
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.. تداعياته على المجتمع وإمكانيات مكافحته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هوة قطين عازار في المتن الأعلى.. خزان من الموارد الطبيعية نحو تنمية مستدامة !
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هوة قطين عازار في المتن الأعلى.. خزان من الموارد الطبيعية نحو تنمية مستدامة !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الفراغ الرئاسي يؤرق الفاتيكان... ومسؤوله الثاني في بيروت لخمسة أيام
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الفراغ الرئاسي يؤرق الفاتيكان... ومسؤوله الثاني في بيروت لخمسة أيام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كازينو صوفر اول كازينو في الشرق الأوسط مرّ بحقبات تاريخية متعددة وبقي صامدًا
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كازينو صوفر اول كازينو في الشرق الأوسط مرّ بحقبات تاريخية متعددة وبقي صامدًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كازينو لبنان يفتتح موسم الحفلات الصيفية مع السوبر ستار راغب علامة والموسيقي غي مانوكيان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كازينو لبنان يفتتح موسم الحفلات الصيفية مع السوبر ستار راغب علامة والموسيقي غي مانوكيان
0
أخبار لبنان
13:36
تعميم للمديرية العامة للتعليم المهني للطلاب في محافظتي الجنوب والنبطية... اليكم تفاصيله
أخبار لبنان
13:36
تعميم للمديرية العامة للتعليم المهني للطلاب في محافظتي الجنوب والنبطية... اليكم تفاصيله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما بين رفح وبيروت... جهود أميركية لمنع اتساع الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما بين رفح وبيروت... جهود أميركية لمنع اتساع الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:48
"الله يثبت العقل والدين"... نادين الراسي ترعب باسم ياخور في الكواليس
فنّ
04:48
"الله يثبت العقل والدين"... نادين الراسي ترعب باسم ياخور في الكواليس
2
فنّ
05:27
الموت يؤلم فنانا عربيا... انهار باكياً في بثٍ مباشر (فيديو)
فنّ
05:27
الموت يؤلم فنانا عربيا... انهار باكياً في بثٍ مباشر (فيديو)
3
أخبار لبنان
16:06
جنبلاط: إنها أكبر اهانة لسلطان الأطرش ولكمال جنبلاط
أخبار لبنان
16:06
جنبلاط: إنها أكبر اهانة لسلطان الأطرش ولكمال جنبلاط
4
منوعات
02:27
وفاة مؤثرة تونسية شهيرة أثناء رحلتها لإيطاليا... وهذه التفاصيل! (صورة)
منوعات
02:27
وفاة مؤثرة تونسية شهيرة أثناء رحلتها لإيطاليا... وهذه التفاصيل! (صورة)
5
آخر الأخبار
17:57
هيئة البث الإسرائيلية: الشاباك يشتبه بتسريب معلومات من أجهزة الأمن إلى قراصنة إنترنت عملوا لصالح إسرائيل
آخر الأخبار
17:57
هيئة البث الإسرائيلية: الشاباك يشتبه بتسريب معلومات من أجهزة الأمن إلى قراصنة إنترنت عملوا لصالح إسرائيل
6
فنّ
05:22
وديع الشيخ بملابس زهريّة وشعر أشقر... تعليقات ساخرة وصلت إلى حدّ التنمّر (فيديو)
فنّ
05:22
وديع الشيخ بملابس زهريّة وشعر أشقر... تعليقات ساخرة وصلت إلى حدّ التنمّر (فيديو)
7
حال الطقس
23:59
الحرارة والرطوبة الى مزيد من الارتفاع...
حال الطقس
23:59
الحرارة والرطوبة الى مزيد من الارتفاع...
8
أخبار دولية
01:48
غانتس بعد لقائه هوكستين: ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله..ووقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد
أخبار دولية
01:48
غانتس بعد لقائه هوكستين: ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله..ووقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More