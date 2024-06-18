صرخ من الألم وهذا وضعه الصحي... ممثل بريطاني معروف سقط على خشبة المسرح خلال عرضه المسرحي

سقط الممثل البريطاني إيان ماكيلين، البالغ 85 عاما، المعروف بدور الساحر غاندالف في ثلاثية "سيد الخواتم"، على خشبة المسرح في لندن مساء الاثنين، ما أدى إلى إلغاء العرض.



وقال شهود لوسائل إعلام بريطانية، إنه أثناء أداء الممثل شخصية جون فالستاف في مشهد معركة ضمن مسرحية "بلاير كينغز" ("Player Kings") المقتبسة من مسرحية شكسبير "هنري الرابع"، سقط إيان ماكيلين على المسرح.



وقد سمع الحاضرون الممثل يصرخ من الألم، قبل تلقيه الإسعافات اللازمة من الموظفين في مسرح نويل كوارد، ثم نقله في سيارة إسعاف، ووضعه الآن مستقر.



وأصبح إيان ماكيلين، المتخصص في مسرحيات شكسبير، والذي مثل فيها مرات عدة في المسرح، نجماً عالمياً في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من خلال لعب دور ماغنيتو في "إكس من"، ثم الساحر غاندالف الطويل اللحية في ثلاثية "سيد الخواتم".



وقال ناطق باسم المسرح إن إيان ماكيلين يحتفظ بـ"معنويات جيدة"، وإن الأطباء الذين فحصوه أكدوا له أنه "سيتعافى بشكل كامل وسريع".



وقد ألغي عرض يوم الثلاثاء أيضاً، لكن من المتوقع أن يعود الممثل، المعروف أيضاً بالتزامه بالدفاع عن مجتمع المثليين في المملكة المتحدة، إلى المسرح الأربعاء.