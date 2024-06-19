هل انتقدت نوال الزغبي شكل نجوى كرم؟.. إليكم الحقيقة كاملةً

هل انتقدت نوال الزغبي شكل نجوى كرم؟.. إليكم الحقيقة كاملةً

يبدو أن بعض روّاد الإنترنت يحاولون إشعال فتيل الخلاف بين النجمتين اللبنانيتين نجوى كرم ونوال الزغبي، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل.

وفي التفاصيل، نشر أحد الحسابات صورة مفبركة تظهر إعجاب نوال الزغبي بتغريدة تنتقد شكل نجوى كرم، وهو الأمر الّذي نفته النجمة الذهبيّة عبر حسابها الرسمي.

وجاء في نفي الفنانة نوال الزغبي "اكيد حساب وهمي وهيدي مش اوّل مرّة بيعملوا هالشي! وبكرّر لا عزاء للحاقدين".