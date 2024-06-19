بعد خطوبتها... شيرين عبد الوهاب في المستشفى؟

بعد خطوبتها... شيرين عبد الوهاب في المستشفى؟

فرح محبّو النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب بخبر خطوبة نجمتهم المُفضّلة في الأيام الماضية، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر حفلها في دبي بالإمارات العربيّة المتحدة برفقة الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

لكن المفاجأة كانت بإلغاء وصلة شيرين عبد الوهاب الغنائيّة في الحفل وتمّ استبدالها بالفنان تامر عاشور، وسط أخبار مجهولة المصدر عن تواجد شيرين في المستشفى.

في سياقٍ متصل، أوضح المستشار القانوني ياسر قنطوش أن مولكته شيرين عبد الوهاب قد ألغت اتفاقها مع الجهة المنظّمة للحفل بسبب سفرها في رحلة استشفائيّة، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.