نانسي عجرم مع عمرو دياب... مفاجأة من العيار الثقيل

نانسي عجرم مع عمرو دياب... مفاجأة من العيار الثقيل

نشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية معالي المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو برفقة النجم المصري عمرو دياب مُعلناً عن مفاجأة من العيار الثقيل.

وفي التفاصيل، كشف المستشار تركي آل الشيخ في المنشور الّذي نشره عبر صفحته الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التالي "مع الغالي النجم الهضبة، واتفقت معاه على فيلم يجمعه مع النجمة نانسي عجرم لأول مرّة تجربة التمثيل لنانسي... عاوزين أفلام تذكرنا بزمن الفن الجميل وأبي فوق الشجرة ورصيف نمرة خمسة".