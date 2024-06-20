الأساطير تبقى حيّة دائماً... كوكب الشرق أم كلثوم على مسرح موازين!

الأساطير تبقى حيّة دائماً... كوكب الشرق أم كلثوم على مسرح موازين!

تحت عنوان "الأساطير تبقى حيّة دائماً"، أعلن مهرجان موازين في المغرب عن إقامة حفل بتقنية الهولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم.

وفي التفاصيل، جاء في إعلان الحفل الذي اثار بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي "ويبقى تراث الأمس خالداً إلى الأبد.. استعدوا لسهرة مميزة مع تكنولوجيا الهولوغرام الساحرة لإحياء الحفل الكبير لكوكب الشرق السيدة ام كلثوم يوم 23 يونيو على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس لأن الفن يتجدد ا بأسماء الأساطير!".

وبعد الإقبال الشديد على الحفل الاستثنائي، أعلن المنظمون عن حفل ثانٍ بالقول "احتفالاً بالإقبال الكبير، ليلة ثانية مع هولوغرام أم كلثوم بانتظاركم! يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في المسرح الوطني محمد الخامس".