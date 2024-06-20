ورد الخال تقدّم مهرجان "الزمن الجميل"... إليكم تعليقها الأوّل بعد الخبر السارّ

ورد الخال تقدّم مهرجان "الزمن الجميل"... إليكم تعليقها الأوّل بعد الخبر السارّ

بدأ متابعو شاشة الـ LBCI بمشاهدة الإعلان الترويجي لحفل مهرجان "الزمن الجميل" بدورته السابعة، والّذي كشف عن خبر سار وهو تقديم الممثلة ورد الخال للحدث السنوي.

وفي اوّل تعليقٍ لها، كتبت ورد الخال عبر حسابها الرسمي على منصّة X " تحية خاصة الك دكتور هراتش ع جهدك الكبير اولاً وثانياً ع ثقتك فيّ لتقديم هالمهرجان المنتظر! مبسوطة بهالفرصة اني شارك معك ومع كل فريق العمل هالشغف وهالضو بزمن العتمة! بدوام النجاح والتألق دايماً دكتور".