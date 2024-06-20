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بعد تعرضها للانتقادات بسب ملامحها... كايلي جينر تنهار بالبكاء وهذا ما قالته (فيديو)
فنّ
2024-06-20 | 08:50
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بعد تعرضها للانتقادات بسب ملامحها... كايلي جينر تنهار بالبكاء وهذا ما قالته (فيديو)
بعد تعرضها للانتقادات بسب ملامحها... كايلي جينر تنهار بالبكاء وهذا ما قالته (فيديو)
انهارت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بالبكاء بعد تعرضها لحملة انتقادات كبيرة، إذ قال بعض الأشخاص إنها "بدت كبيرة في السن" في الصور التي التقطت لها في أسبوع الموضة في باريس في شهر كانون الثاني الفائت.
وظهرت كايلي في الحلقة الجديدة من برنامج “The Kardashians” وهي تشتكي لشقيقتها كيندال جينر من سخرية الناس من ملامح وجهها.
وقالت كايلي إنها "لم تضع الكثير من المكياج"، معبرةً عن شعورها بالإحباط والحزن تجاه معجبيها وأطباء الأمراض الجلدية والتجميلية الذين أشاروا إلى ظهور التجاعيد بشكل واضح على وجهها.
واعتقد بعض المعجبين أنها استخدمت الكثير من حقن الفيلر تحت عينيها وعلى عظام خدّيها، ما أدى إلى ظهور تجاعيد بارزة على وجهها.
وتابعت كايلي: "أنا أسمع أشياء سيئة عن نفسي طوال الوقت"، مضيفةً: "أعتقد أن الأمر معي لن يتغير أبدًا"، ثم انهارت بالبكاء.
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