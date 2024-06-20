"شعرت أنني خرجت من حارتي"... ممثل أميركي شهير يكشف سبب خروجه من عالم هوليوود لمدة عامين!

كشف النجم الأميركي ماثيو ماكونهي أنه خرج من عالم هوليوود لمدة عامين بسبب رغبته بترك عالم صناعة الأفلام تماماً.وقال ماكونهي خلال حديثه لمجلة Interview: "عادةً ما كنت أتحرك عندما شعرت أن هوليوود أرادت مني أن أتحرك"، مضيفاً: " شعرت أنني خرجت من حارتي وأردت تجربة أشياء أخرى واضطررت لمغادرة هوليوود لمدة عامين".وتابع: "كان الأمر مخيفاً وأجريت محادثات طويلة مع زوجتي حول الحاجة إلى العثور على مهنة جديدة".وأوضح ماكونهي: "لقد اعتقدت بصدق أنني خرجت من هوليوود واتخذت قراري"، لافتاً: "كنت أقول أحياناً أنني لا أعرف ما أريد فعله لكنني أعرف فقط أنني لا أريد ذلك".