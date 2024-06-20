ظهرت بشعر وردي... زوجة كانييه ويست تتعرض لحملة انتقادات واسعة!

تعرضت بيانكا سينسوري، زوجة مغني الراب الأميركي كانييه ويست، لحملة انتقادات واسعة بعد ظهورها بلون شعر وردي أثناء وجودها مع زوجها في باريس.وانتقد المعجبون لون شعر سينسوري الجديد وأصروا على أنه يبدو "فظيعاً".وكتب أحد الأشخاص: "إنها متوهمة إذا اعتقدت أن هذا المظهر جيد، فهو أمر بشع للغاية"، بينما كتب آخر: "أنا متأكد من أن شعرها الوردي هو الذي لفت انتباه الجميع".وعلى المقلب الآخر، دافع البعض عن سينسوري وقالوا إنهم يحبون مظهرها الجديد.ومن جهتها، بدت سينسوري سعيدة باللون الجديد واعتمدت تسريحة شعر مموجة وفضفاضة، كما ارتدت ثوباً قصيراً مكشوف الظهر وشفاف.