إلقاء القبض على ترافيس سكوت في فلوريدا... ما السبب؟

أُلقي القبض على مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت اليوم الخميس في مقاطعة ميامي ديد في ولاية فلوريدا بتهمة التسمم غير المنضبط والتعدي على الممتلكات.

وألقت الشرطة في ميامي القبض على سكوت بعد الإشكال الذي وقع على متن يخت في ميامي بيتش مارينا.

وفي التفاصيل، وصل الضباط إلى المكان بعد وقوع الإشكال ووجدوا سكوت وهو يصرخ على الركاب.

وجاء في تقرير الشرطة: "طلب الضباط من المدعى عليه الجلوس لكنه تجاهل الأمر وبدأ بالوقوف باستمرار".

وتابع التقرير: "تمكن الضباط من استشعار رائحة كحول قوية قادمة من أنفاس سكوت وطلبوا منه المغادرة".

وقال الضباط إن سكوت غادر وعاد مجدداً وبدأ بالصراخ مرة أخرى، الأمر الذي دفعهم إلى إلقاء القبض عليه ونقله إلى قسم شرطة ميامي بيتش.