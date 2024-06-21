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"ضربة شمس" غيّرت ملامحها... نجمة مصريّة بوجهٍ مختلف!

فنّ
2024-06-21 | 02:59
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&quot;ضربة شمس&quot; غيّرت ملامحها... نجمة مصريّة بوجهٍ مختلف!
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"ضربة شمس" غيّرت ملامحها... نجمة مصريّة بوجهٍ مختلف!

"ضربة شمس" غيّرت ملامحها... نجمة مصريّة بوجهٍ مختلف!

فاجأت النجمة المصريّة روجينا متابعيها عبر منصّات التواصل الاجتماعي بظهورها عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام بملامح وجهٍ مختلفة بسبب "ضربة شمس" تعرّضت لها على البحر.
 
وفي التفاصيل، ظهرت الممثلة روجينا بوجهٍ منتفخ إثر حروق تعرّضت لها بسبب تعرّضها لحرارة الشمس المرتفعة، فكتبت "الحمد والشكر لله. دا العيد اتحرقت في الشمس، وبقضي العيد مع الدكتور على التلفون عشان الدواء والحقن".
 
ونشرت روجينا صورها على طريقة قبل وبعد، وعلّقت بالقول "مجرد ساعة بالشمس كنت كدا وبقيت كدا، حاولوا تبعدوا عن الشمس".
 

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روجينا

الشمس

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