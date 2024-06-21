الموت يُفجع الكسندر علوم زوج رحمة رياض

الموت يُفجع الكسندر علوم زوج رحمة رياض

فُجع الممثل العراقي الكسندر علوم، زوج الفنانة رحمة رياض، بوفاة جدّته وودّعها برسالةٍ مؤثّرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودوّن الكسندر علوم في رسالة الوداع لجدّته التالي "وداعك أصعب شي بهالدنيا، وكنت خايف يجي هذا اليوم يا حبيبتي يا كل شي بدنيتي. شكراً بيبي على كل شي، تعبتي معي وربيتيني وعوضتيني عن حب الدنيا كلها".

وأضاف "الله معك يا ‎قطعة من روحي، والله يرحم قلبك وشيبات شعرك وضحكاتك. اللهم برداً وسلاماً على قبر جدتي كانت منبع الأمان لي بدعواتها، أصبحت الآن يتيماً بدونها".