بيان من عائلة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب إلى المحاكم؟

بيان من عائلة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب إلى المحاكم؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيلات صوتيّة مسرّبة للفنان المصري حسام حبيب يتّهم فيها عائلة شيرين عبد الوهاب باستغلال النجمة المصريّة وقيام شقيقها ببيع منصّاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما أعلن حسام حبيب أن هذه التسجيلات الصوتيّة قد نُشرت من دون إذنه مضيفاً أنه سيلجأ إلى القضاء في حال تداولها.

بالمقابل، أصدر محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب، بياناً أشار فيه إلى أن كل من شملهم التسجيل الصوتي سيلجأون إلى القضاء من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من نشر تلك الأكاذيب.

وأضاف شقيق النجمة المصرية في بيانه أن صاحب التسجيل الصوتي (أي حسام حبيب) يتعمّد تناول الشأن الداخلي لأسرته واصفًا دوافع ذلك الشخص بـ "المغرضة".