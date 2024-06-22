"أنقذوا شيرين عبد الوهاب قبل أن نبكي كلّنا"

"أنقذوا شيرين عبد الوهاب قبل أن نبكي كلّنا"

أطلقت جيني كامل، طليقة الشاعر أمير طعيمة، صرخة استغاثة للتدخّل وإنقاذ صديقتها الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب، وذلك في منشورٍ طويل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت جيني كامل في منشورها "كلمتين حق لوجه الله. شيرين عبد الوهاب من أكثر الشخصيات شوفتها في الوسط الفني طيبة وجدعة وبسيطة. شقيت كتير من طفولتها وما حدش له فضل عليها غير موهبتها ونفسها بل بالعكس لها أفضال على ناس كتير وبدون مقابل. تقريباً أنا الوحيدة اللي هاجمت حسام في أزمتها قدام كل الناس في وقت تقريباً كل الناس كانت بتقول هيتصالحوا وفعلاً تصالحوا بعدها قابلتها السنة اللي فاتت في الرياض في حفلة الموجي. في فواصل المطربين، حسام شافني خرج قالت له بقولك ايه بتحبني وبتدافع عني إلا چيني وفعلاً قلت لها لو موّتوا بعض أنا مش هتدخل".

وتابعت "في أزمتي الأخيرة شيرين من القلائل اللي طلبتني وألحت وقالتلي كلام قمر يضحك موت ويبكي في نفس الوقت صحيح ممكن ما نتقابلش كتير بس ممكن نرغي بالساعات في مكالمة كانت بتهزر علي نفسها لأنها كانت أطلقت بالفعل من حسام وسألتها أنتي قاعدة مع مين قالت خلاتي ما تيجي تتعشي معانا. كل ده لازم يتقال في حق واحدة عمري ولا عمرها ما كان لنا مصالح مع بعض بتحبني وبحبها من غير شروط. هي فعلاً في أزمة وأنا مش عايزة أعرف مين سبب ولا وقت لوم للبنت بس وبكل أمانة أنا قعدت مع أمها وأختها وأخوها وما شوفتش منهم غير انهم ناس طيبين وعايزينها مبسوطة وعند نفس رأيي اللي يشوف مراته حالتها الصحية والفنية بتدهور كده يبقى سبب لأنه كان لازم يكون له دور لأنه ولي أمرها حتى بالعافية وخصوصاً إنها بتحبه وأكيد كانت هتسمع كلامه".

وختمت جيني كامل رسالتها الطويلة بالقول "أنا شايفة ناس نطت من المركب والبنت بتغرق بدل ما نشد ايد بعض احنا مصممين نغرق بعض. في المواقف دي أنا ما بستأذنش حد أساعده أنا بروح على طول لكن للأسف أنا لا عارفة هي فين ومع مين. في الآخر البنت دي موهبة كبيرة وقبل الموهبة هي إنسانة أقفوا جنبها ولو في حد منقذ يتدخل بأيده بقي بعقل بفلوس بنفوذ بسلطة يخش يخلص ده اللي أنا بفهمه حد يخش يخلص أو هنصحي يوم نعيط بس كلنا".