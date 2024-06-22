محكمة إيران العليا تلغي حكم الأعدام بحق مغني الراب توماج صالحي

ألغت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب المعروف توماج صالحي المسجون منذ أكثر من عام ونصف بسبب دعمه لحركة الاحتجاج التي اندلعت في العام 2022، حسبما أعلن محاميه السبت.



وقال أمير رئيسيان على منصة إكس إنّه "تمّ إلغاء حكم الإعدام (على مغنّي الراب)، ووفقاً لقرار الاستئناف الصادر عن المحكمة العليا، وستتمّ إحالة القضية إلى محكمة مماثلة".