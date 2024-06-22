للمرة الأولى منذ 14 سنة... ممثل عربي شهير يغيب عن دراما رمضان 2025

يغيب الممثل المصري أمير كرارة عن المنافسة في السباق الرمضاني المقبل في 2025 بشكل نهائي، فيما يواصل في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل فني آخر، سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.يذكر أن كرارة كان قد شارك في السباق الرمضاني في 2024 من خلال مسلسل بيت الرفاعي، تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.