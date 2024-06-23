للمرة الأولى...كندة علّوش تعلن إصابتها بمرض السرطان (فيديو)

للمرة الأولى...كندة علّوش تعلن إصابتها بمرض السرطان (فيديو)



أعلنت الممثلة السورية كندة علوش إصابتها بمرض سرطان الثدي منذ سنة وشهر، مشيرةً إلى أنها ما زالت تتلقى العلاج حتى الآن.

وكشفت علوش أثناء حلولها ضيفة على بودكاست "منى الشاذلي Specials" أن زوجها الممثل المصري عمرو يوسف "كان مرعوباً منها"، مضيفةً أنها اكتشفت إصابتها بالمرض بعد رضاعة ابنها كريم.