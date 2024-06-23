خلال حفلها في لندن... تايلور سويفت توجه رسالة إلى "الكارهين"!

وجّهت النجمة العالمية تايلور سويفت رسالة إلى الكارهين الذين "يتكلمون عنها بالسوء"، قبل أن تقوم بأداء أغنية “ThanK you aIMee” التي اعتقد الجمهور أنها موّجهة إلى نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وقالت سويفت خلال حفلها الذي أقيم يوم أمس السبت في لندن ضمن جولة “Eras Tour”: "حديث الأشخاص عني يجعلني أعمل بجدية وصرامة وأنا ممتنة لهم".

ويعود الخلاف بين سويفت وكارداشيان إلى العام 2016 بعد إصدار مغني الراب الأميركي كانييه ويست، زوج كارداشيان السابق، ألبوم “The Life Of Pablo” الذي تحدث فيه عن سويفت بطريقة مهينة.