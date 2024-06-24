بعدما أعلنت إصابتها بالسرطان... عمرو يوسف يوجّه رسالة دعم لزوجته كندة علّوش! (صورة)

وجّه الممثل المصري عمرو يوسف رسالة دعم إلى زوجته الممثلة السورية كندة علّوش بعد إعلانها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي.







ونشر يوسف صورة جمعته بزوجته عبر حسابه على انستغرام وكتب: " لله ثم الحمد لله ، الحمد لله علي كل شيء ، ظروف صعبة مرينا بيها علي مدار سنتين لكن انت كنتِ مؤمنة و مسلمه امرك لله".







وتابع يوسف: " ظهورك و كلامك قوي ناس كتير هتبدأ رحلتها و كانت خايفة لكن انت في عز تعبك اديتيهم قوة".







وأضاف: "ربنا يخليكي ليا و لأولادك و لحبايبك في الدنيا كلها اللي ما بطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا ، ربنا يحبب فيكي خلقة كمان و كمان عشان انت تستاهلي كل حب الدنيا يا اجمل قلب في الدنيا".





وأعلنت الممثلة السورية كندة علّوش عن إصابتها بسرطان الثدي أثناء حلولها ضيفة على بودكاست منى الشاذلي ."Specials"





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