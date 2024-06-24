الموت يُفجع الفنان غدي... "الله معك يا قبضاي"

الموت يُفجع الفنان غدي... "الله معك يا قبضاي"

فُجع الفنان اللبناني غدي بوفاة والده صلاح سعد الله رزق، ونشر ورقة النعوة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وودّع الفنان غدي والده الراحل بكلمات مؤثرة، وكتب "الله معك يا قبضاي ويا آدمي، يا صاحب صاحبك، الله معك يا بيي سلّملي ع إمّي كتير".