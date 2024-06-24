حشرة تضع تايلور سويفت في موقف محرج: ماذا حصل؟ (فيديو)

ابتلعت النجمة العالمية تايلور سويفت حشرة عن طريق الخطأ أثناء وجودها على خشبة المسرح في لندن.

وابتلعت سويفت الحشرة أثناء أداء أغنية "All Too Well" خلال جولتها الغنائية في لندن، ثم بدأت بالسعال وطلبت من الجمهور الغناء.

واستطاعت سويفت التغلّب على هذا الحادث وأكملت عرضها.

ويأتي هذا الحادث بعد ابتلاع سويفت خلال جولتها في شيكاغو العام الفائت حشرة عن طريق الخطأ.

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