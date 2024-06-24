صادق الصباح وجمال سنان بحثا مع وزير الثقافة سبل دعم صناعة الدراما والسينما في لبنان

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية في بيروت المنتجين صادق الصباح وجمال سنان وتداول واياهما في الصعوبات الراهنة التي تواجه هذه الصناعة في لبنان وفي سبل التعاون الكامل بين قطاع الانتاج ووزارة الثقافة والجهات النقابية المعنية من اجل تذليل هذه الصعوبات.كما اتفق الحاضرون على وجوب توقيع بروتكول تعاون بين الوزارة واتحاد المنتجين العرب- فرع بيروت واتفقوا ايضاً على وجوب ادخال التعديلات اللازمة على المرسوم المتعلق باقتطاع الرسوم عن عقود الفنانين والتقنيين الاجانب المتعاقد معهم في صناعة الدراما بحيث يجري التأشير على العقود في وزارة المالية ولكن ضمن ضوابط تحفظ الشفافية وتضمن من ثم كامل حقوق الصندوق الموّحد للفنانين.كما جرى البحث ايضاً في سبل المواءمة بين مطالب الجهة الراغبة بشراء العمل وبين الحاجة الى تشغيل لبنانيين في المشاريع الدرامية القادمة في المجالات كافة التي تنطوي عليه هذه الصناعة تقنياً وادارياً وتمثيلاً واخراجاً.