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عثروا على جثته وعليها عضات عدة من أسماك القرش... رحيل نجم فيلم Pirates of the Caribbean بطريقة مأساوية!

فنّ
2024-06-24 | 12:21
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عثروا على جثته وعليها عضات عدة من أسماك القرش... رحيل نجم فيلم Pirates of the Caribbean بطريقة مأساوية!
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عثروا على جثته وعليها عضات عدة من أسماك القرش... رحيل نجم فيلم Pirates of the Caribbean بطريقة مأساوية!
قُتل نجم فيلم Pirates of the Caribbean في هجوم سمكة قرش مشتبه به.

وقالت خدمات الطوارئ الطبية في هونولولو يوم الأحد إنه تم العثور على جثة تامايو بيري (49 عاما) وعليها عضات عدة من أسماك القرش.

وكان نجم قراصنة الكاريبي يمارس رياضة ركوب الأمواج قبالة جزيرة جوت، المعروفة أيضًا باسم موكويا، بالقرب من لاي، هاواي - على بعد حوالي 32 ميلًا شمال هونولولو، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وأخبر المسؤولون Star-Advertiser أن رجال الإنقاذ أخذوه إلى الشاطئ عبر الجت سكي بعد العثور عليه عند الساعة الواحدة ظهرًا.

ولعب بيري دور البطولة في عدد الأفلام الكبرى بما في ذلك فيلم ديزني Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides.

وسبق له أن ظهر في فيلم هوليوود الناجح Blue Crush عام 2002، وكان له أيضًا دور في فيلم Hawaii Five-0.

وكان بيري أيضًا راكب أمواج ورجل إنقاذ منذ فترة طويلة.

وكان يقوم بإعطاء دروس ركوب الأمواج وقت وفاته المأساوية.

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