"الوقت حان للاعتزال"... نجمة عالمية تستعد لإنهاء مسيرتها!

حققت سيندي لوبر نجاحاً عالمياً واسعاً، وأصبحت بفضل أغنياتها الضاربة أيقونة نسوية، لكنّ المغنية البالغة 71 عاماً، صاحبة أغنية "غيرلز جست وانا هاف فن"، قررت أن الوقت حان للاعتزال.

وتخطط لوبر لتوديع عالم الموسيقى من خلال جولة عالمية تنطلق في أميركا الشمالية اعتباراً من تشرين الأول، قبل أن تصل إلى أوروبا في شباط، على ما أعلنت المغنية لوكالة فرانس برس، وستكون لها محطة في باريس في 28 شباط.

لأجيال من الرجال والنساء، طبعت لوبر الأذهان بشعرها الأشقر الطويل وشخصيتها المتمردة، وقد باعت في المجمل أكثر من 50 مليون ألبوم بفضل أغنيات ضاربة مثل "تايم أفتر تايم" و"ترو كولرز".

وتراجع حضور لوبر الإعلامي في السنوات الأخيرة، ففي عام 2013 فازت بجائزة "توني"، إحدى أبرز المكافآت المسرحية الأميركية، عن أدائها لأغنية مسرحية "كينكي بوتس" الاستعراضية في برودواي.