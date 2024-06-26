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رويدا عطية بعد اعتزالها: تفهّموا قراري!

فنّ
2024-06-26 | 04:34
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رويدا عطية بعد اعتزالها: تفهّموا قراري!
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رويدا عطية بعد اعتزالها: تفهّموا قراري!

رويدا عطية بعد اعتزالها: تفهّموا قراري!

تقدّمت الفنانة السوريّة رويدا عطية باعتذار من جميع محبّيها بعد إعلان قرار اعتزالها، طالبةً منهم أن يتفهّموا قرارها بأنها فضّلت الاهتمام بأسرتها.
 
وصرّحت رويدا عطية "طبعًا الغالبية ستقول إن الفنانات كلهن أكملن مسيرتهن الفنية ولديهن أولاد، أحترم قرار كل إنسان، ولكني اخترت بيتي وابني".
 
وأضافت لـ "فوشيا" قائلةً "بحياتي لم أفكر أن أكون ترند أو أن أراقب نسبة المشاهدات، كان همي دائمًا تقديم عملي، والفرح بمحبة الجمهور وتفاعلهم مع أعمالي".

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