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هل تستعد سيلين ديون للعودة في إطلالة غنائية مباشرة ضخمة في غضون أسابيع؟ ... إليكم التفاصيل!

فنّ
2024-06-26 | 05:42
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هل تستعد سيلين ديون للعودة في إطلالة غنائية مباشرة ضخمة في غضون أسابيع؟ ... إليكم التفاصيل!
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هل تستعد سيلين ديون للعودة في إطلالة غنائية مباشرة ضخمة في غضون أسابيع؟ ... إليكم التفاصيل!

لقد تحدثت بشجاعة هذا الشهر عن معركتها مع متلازمة الشخص المتصلب، وهي حالة جعلتها تكافح من أجل الغناء، وفي بعض الأحيان، المشي.

لكن معلومات صحفية كشفت أنه على الرغم من مواجهة سلسلة من التحديات الصحية، فإن عودة سيلين ديون المنتظرة بفارغ الصبر قد تكون أسرع بكثير مما يعتقده المعجبون، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وكشفت المصادر، وفق ما نقل موقع ذا صن، أنها تلقت عرضًا رسميًا من منظمي أولمبياد باريس للمشاركة في حفل الافتتاح الضخم الشهر المقبل. 

وتأتي هذه الأخبار وسط شائعات بأن العودة إلى قطاع لاس فيغاس مطروحة أيضًا على الطاولة.

وقال مصدر: "لم تخف سيلين رغبتها في العودة إلى المسرح، وستكون باريس هي الفرصة المثالية لها للقيام بذلك... على عكس العروض الأخرى التي تكون عبارة عن عروض كاملة، فإن الظهور في حفل الافتتاح سيشهد أداء سيلين لأغنية واحدة فقط... وتم تقديم العرض الرسمي للأداء في وقت سابق من هذا العام، وتعمل سيلين على مدار الساعة لتحقيق ذلك. "

وتابع: "لقد حققت قفزات هائلة وهي تصبح أقوى كل يوم، لكنها لم تخرج من مشكلتها بعد... لقد عبر الجميع عن إمكانية حدوث ذلك. ستكون هذه اللحظة المنتظرة تمامًا."

بدورهم، قال منظمو أولمبياد باريس: "نريد أن نضمن أن حفل الافتتاح مليء بالمفاجآت الجميلة. سيتعين عليكم الانتظار حتى 26 تموز."
 

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