الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل تستعد سيلين ديون للعودة في إطلالة غنائية مباشرة ضخمة في غضون أسابيع؟ ... إليكم التفاصيل!
فنّ
2024-06-26 | 05:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هل تستعد سيلين ديون للعودة في إطلالة غنائية مباشرة ضخمة في غضون أسابيع؟ ... إليكم التفاصيل!
لقد تحدثت بشجاعة هذا الشهر عن معركتها مع متلازمة الشخص المتصلب، وهي حالة جعلتها تكافح من أجل الغناء، وفي بعض الأحيان، المشي.
لكن معلومات صحفية كشفت أنه على الرغم من مواجهة سلسلة من التحديات الصحية، فإن عودة سيلين ديون المنتظرة بفارغ الصبر قد تكون أسرع بكثير مما يعتقده المعجبون، وفق ما نقل موقع
ذا صن.
وكشفت المصادر، وفق ما نقل موقع ذا صن، أنها تلقت عرضًا رسميًا من منظمي أولمبياد باريس للمشاركة في حفل الافتتاح الضخم الشهر المقبل.
وتأتي هذه الأخبار وسط شائعات بأن العودة إلى قطاع لاس فيغاس مطروحة أيضًا على الطاولة.
وقال مصدر: "لم تخف سيلين رغبتها في العودة إلى المسرح، وستكون باريس هي الفرصة المثالية لها للقيام بذلك... على عكس العروض الأخرى التي تكون عبارة عن عروض كاملة، فإن الظهور في حفل الافتتاح سيشهد أداء سيلين لأغنية واحدة فقط... وتم تقديم العرض الرسمي للأداء في وقت سابق من هذا العام، وتعمل سيلين على مدار الساعة لتحقيق ذلك. "
وتابع: "لقد حققت قفزات هائلة وهي تصبح أقوى كل يوم، لكنها لم تخرج من مشكلتها بعد... لقد عبر الجميع عن إمكانية حدوث ذلك. ستكون هذه اللحظة المنتظرة تمامًا."
بدورهم، قال منظمو أولمبياد باريس: "نريد أن نضمن أن حفل الافتتاح مليء بالمفاجآت الجميلة. سيتعين عليكم الانتظار حتى 26 تموز."
آخر الأخبار
فنّ
تستعد
سيلين
للعودة
إطلالة
غنائية
مباشرة
أسابيع؟
إليكم
التفاصيل!
التحقيقات في ظروف وفاة ماثيو بيري مستمرة حتى الآن... اتهامات ستطال عددا من الأشخاص؟!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-17
سيلين ديون تتحدث عن تناولها "أدوية خطرة للغاية"... وتكشف معلومات صادمة عن حالتها
فنّ
2024-06-17
سيلين ديون تتحدث عن تناولها "أدوية خطرة للغاية"... وتكشف معلومات صادمة عن حالتها
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-14
3 تغييرات رئيسية تنتظر مستخدمي واتساب... إليكم التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-06-14
3 تغييرات رئيسية تنتظر مستخدمي واتساب... إليكم التفاصيل!
0
فنّ
2024-06-12
سيلين ديون تعد جمهورها بالعودة إلى المسرح: "سأعود حتى لو اضطررت إلى الزحف"
فنّ
2024-06-12
سيلين ديون تعد جمهورها بالعودة إلى المسرح: "سأعود حتى لو اضطررت إلى الزحف"
0
فنّ
2024-06-08
للمرة الأولى... سيلين ديون تتحدث عن معاناتها مع مرضها وتأثيره على صوتها! (فيديو)
فنّ
2024-06-08
للمرة الأولى... سيلين ديون تتحدث عن معاناتها مع مرضها وتأثيره على صوتها! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:35
التحقيقات في ظروف وفاة ماثيو بيري مستمرة حتى الآن... اتهامات ستطال عددا من الأشخاص؟!
فنّ
05:35
التحقيقات في ظروف وفاة ماثيو بيري مستمرة حتى الآن... اتهامات ستطال عددا من الأشخاص؟!
0
فنّ
05:08
ابنة ماجدة الرومي تفاجئ والدتها... لم ترها منذ 2022 (فيديو)
فنّ
05:08
ابنة ماجدة الرومي تفاجئ والدتها... لم ترها منذ 2022 (فيديو)
0
فنّ
04:42
"الله يبعد عنا الحاسدين والمنافقين"... هكذا اختفى أصدقاء سعد رمضان! (فيديو)
فنّ
04:42
"الله يبعد عنا الحاسدين والمنافقين"... هكذا اختفى أصدقاء سعد رمضان! (فيديو)
0
فنّ
04:38
"سأطالب بتعويض بعد وصفي سارقاً".. القضاء المصري ينصف هاني شاكر
فنّ
04:38
"سأطالب بتعويض بعد وصفي سارقاً".. القضاء المصري ينصف هاني شاكر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
07:43
عثرت على "أصابع امرأة ميتة" في حديقة منزلها.... ثم حلّت المفاجأة! (صورة)
منوعات
07:43
عثرت على "أصابع امرأة ميتة" في حديقة منزلها.... ثم حلّت المفاجأة! (صورة)
0
منوعات
07:14
"لا أعرف هل أضحك أم أبكي"... بعد وفاة أمها بفترة قصيرة اكتشفت أن والدها يعيش علاقة حب وهوية العشيقة صادمة!
منوعات
07:14
"لا أعرف هل أضحك أم أبكي"... بعد وفاة أمها بفترة قصيرة اكتشفت أن والدها يعيش علاقة حب وهوية العشيقة صادمة!
0
أخبار لبنان
07:54
السفيرة هادجيثيودوسيو في لقاء مع بو صعب: قبرص لن تسمح باستعمال أراضيها للاعتداء على أي دولة وخصوصًا لبنان
أخبار لبنان
07:54
السفيرة هادجيثيودوسيو في لقاء مع بو صعب: قبرص لن تسمح باستعمال أراضيها للاعتداء على أي دولة وخصوصًا لبنان
0
فنّ
12:00
"الوقت حان للاعتزال"... نجمة عالمية تستعد لإنهاء مسيرتها!
فنّ
12:00
"الوقت حان للاعتزال"... نجمة عالمية تستعد لإنهاء مسيرتها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:54
قطاع الرعاية الصحية في مباحثات وزارة الاقتصاد
أخبار لبنان
07:54
قطاع الرعاية الصحية في مباحثات وزارة الاقتصاد
0
أخبار لبنان
06:36
ميقاتي خلال لقائه بارولين: من الأولويات التي تجمعنا السعي لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة
أخبار لبنان
06:36
ميقاتي خلال لقائه بارولين: من الأولويات التي تجمعنا السعي لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة
0
أخبار لبنان
06:13
بارولين من عين التينة: الحل لأزمة الرئاسة يبدأ من هذا المقرّ
أخبار لبنان
06:13
بارولين من عين التينة: الحل لأزمة الرئاسة يبدأ من هذا المقرّ
0
أخبار لبنان
06:05
زكي يدعو من عين التينة الفرقاء بمزيد من التشاور للخروج من الفراغ الرئاسي
أخبار لبنان
06:05
زكي يدعو من عين التينة الفرقاء بمزيد من التشاور للخروج من الفراغ الرئاسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
معجزة ايطاليا في اليورو وصراع على الصدارة بين فرنسا وهولندا
تقارير نشرة الاخبار
13:53
معجزة ايطاليا في اليورو وصراع على الصدارة بين فرنسا وهولندا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
القطاع العقاري بين التحديات وفرص الاستثمار
تقارير نشرة الاخبار
13:49
القطاع العقاري بين التحديات وفرص الاستثمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ودٌ متبادل بين باسيل وفرنجية في بكركي لا يُترجم في الرئاسة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ودٌ متبادل بين باسيل وفرنجية في بكركي لا يُترجم في الرئاسة
0
أخبار دولية
13:39
قبيل الانتخابات الفرنسية... هكذا تبدو الائتلافات السياسية من اليمين إلى اليسار
أخبار دولية
13:39
قبيل الانتخابات الفرنسية... هكذا تبدو الائتلافات السياسية من اليمين إلى اليسار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
محاولات في الأسابيع المقبلة لحل الصراع بين حزب الله واسرائيل بالطرق الديبلوماسية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
محاولات في الأسابيع المقبلة لحل الصراع بين حزب الله واسرائيل بالطرق الديبلوماسية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:14
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع والعمل جار للمعالجة
خبر عاجل
01:14
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع والعمل جار للمعالجة
2
منوعات
08:45
"زوجي خانني مع شقيقتي"... والمبرر الذي استخدمه لا يصدق! (فيديو)
منوعات
08:45
"زوجي خانني مع شقيقتي"... والمبرر الذي استخدمه لا يصدق! (فيديو)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:13
تحذيرات بري من الحرب تقلق اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:13
تحذيرات بري من الحرب تقلق اللبنانيين
4
صحف اليوم
00:18
سوريا تبلغ البيسري: اجراءات جديدة تتعلق بالعائدين (الاخبار)
صحف اليوم
00:18
سوريا تبلغ البيسري: اجراءات جديدة تتعلق بالعائدين (الاخبار)
5
صحف اليوم
00:04
قرار تمديد يشعل الحرب مجدّداً بين سليم وعون (الاخبار)
صحف اليوم
00:04
قرار تمديد يشعل الحرب مجدّداً بين سليم وعون (الاخبار)
6
صحف اليوم
23:57
مصادر مطلعة على ملفات "الشيعي الأعلى" لـ"الشرق الاوسط": الغياب عن اللقاء في بكركي سببه تصريح الراعي
صحف اليوم
23:57
مصادر مطلعة على ملفات "الشيعي الأعلى" لـ"الشرق الاوسط": الغياب عن اللقاء في بكركي سببه تصريح الراعي
7
صحف اليوم
00:33
فجأة وبلا مقدمات... السفير زكي يحطّ في لبنان (الجمهورية)
صحف اليوم
00:33
فجأة وبلا مقدمات... السفير زكي يحطّ في لبنان (الجمهورية)
8
منوعات
15:10
"أثناء العمل... أنا بمثابة زوجته": امرأة تتلقى تعليقًا "وقحًا" من زميلة زوجها!
منوعات
15:10
"أثناء العمل... أنا بمثابة زوجته": امرأة تتلقى تعليقًا "وقحًا" من زميلة زوجها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More