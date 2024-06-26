سخرت من علاقتها بجو جوناس... متابعة تستفز ليلى عبدالله: هكذا ردّت!

ردّت الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله على تعليق إحدى المتابعات على الصور التي نشرتها مؤخراً بعد سخريتها من علاقتها بالنجم العالمي جو جوناس.

وفي التفاصيل، كتبت إحدى المتابعات: "حلو اللوك بسويه إذا جوناس عندنا".

وبدورها، ردّت عبدالله على التعليق وكتبت: "إن شاء الله دايماً الناس طالعة داخلة عندكم".

والتقطت عدسات الباباراتزي مؤخراً صوراً جمعت جوناس وعبدالله أثناء وجودهما على شاطئ البحر في اليونان.