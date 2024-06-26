بعد تعرّضها لموقف محرج... أحلام ترد على فيديو أنغام: هذا ما قالته!

بعد تعرّضها لموقف محرج... أحلام ترد على فيديو أنغام: هذا ما قالته!

ردّت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على الموقف المحرج الذي تعرضت له الفنانة المصرية أنغام خلال وجودها في مؤتمر صحافي في مهرجان موازين في المغرب.



وكتبت أحلام عبر حسابها على إكس: "مع احترامي لك اعتذر منك أسأت الرد ؟؟؟؟!!!!!!! اسمي مش إساءة لأي أحد أبداً أنا احلام وهي أنغام وسبق أن في أحد المؤتمرات غلطت إعلامية باسمي مع فنانه ثانية ورديت أتشرف ونقطة".



وتابعت أحلام: "اسمي مش إساءة اسمي تشريف وأكيد مهرجان بقدر وقيمة موازين من دعى اسم كبير مثل أنغام للمشاركة في الليالي لن يقصد الإساءة لها وحروفنا قريبة من بعض وأكرر اسمي ليس إساءة لأي فنان مين ما كان يكون أحلام صوت الخليج اسم مُشّرف".