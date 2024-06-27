ظهرت بشعر مستعار...غادة عبد الرازق تتعرض لحملة انتقادات كبيرة: ما القصّة؟ (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الماضيين بإطلالة الممثلة المصرية غادة عبد الرازق أثناء وجودها في باريس للمشاركة في أسبوع الموضة للأزياء الراقية.

ونشرت عبد الرازق مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه بشعر مستعار باللون الأسود بالإضافة إلى بدلة سوداء مزيّنة بالترتر.

وارتدت عبد الرازق أيضاً مجموعة من الأكسسوارات الضخمة باللونين الفضي والذهبي ووضعت نظارة شمسية باللون الأسود.

وسخر روّاد مواقع التواصل من إطلالة عبد الرازق، إذ كتب أحدهم: "مالك يا طنط غادة طيب؟".

وعلّق أحد الأشخاص: "شعرج يشبه شعر الي جان بكابتن ماجد اسمه بسام"، وكتب آخر: "ازاى يعني يا فندم دي النتيجة النهائية".