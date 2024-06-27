"الله يكون في عونها"... هل شيرين عبد الوهاب في المصحّة النفسيّة؟

"الله يكون في عونها"... هل شيرين عبد الوهاب في المصحّة النفسيّة؟

تداولت منصّات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية أخبار عن دخول النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب إلى مصحة نفسية، فما حقيقة هذه الأنباء؟

في التفاصيل، خرج الفنان المصري حسام حبيب عن صمته ووضع حدّاً للشائعات الّتي تطال طليقته، فقال "كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة، شيرين بخير وزيّ الفل".

وأضاف حسام حبيب "هي فقط تمر بحالة نفسية سيئة بسبب ما فعله شقيقها بها. أنا طبعاً أشكرها أنها وضّحت للناس أن كلامي صحيح، وأيضاً سعيد جداً أنها خرجت وتكلّمت، ليس لأنها تكلمت عني لكن لأنها خرجت وتحررت، لأني أعرف كمية الضغط النفسي عليها، الله يكون في عونها".