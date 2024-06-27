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سيلين ديون "مقطوعة عن العالم" وغير مهتمة بالحب... لقطات مؤلمة تظهر معاناتها!
فنّ
2024-06-27 | 05:49
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سيلين ديون "مقطوعة عن العالم" وغير مهتمة بالحب... لقطات مؤلمة تظهر معاناتها!
سيلين ديون "مقطوعة عن العالم" وغير مهتمة بالحب... لقطات مؤلمة تظهر معاناتها!
قال مصدر مطلع إن الفنانة الكندية سيلين ديون "بالكاد تتواصل مع الآخرين ولا تملك أي اهتمام بالعثور على الحب مرة أخرى بسبب انشغالها بمعركتها الصحية المستمرة مع متلازمة "الشخص المتيبس".
وتحدثّت ديون مؤخراً عن حالتها الصحية في فيلمها الوثائقي الجديد الذي تضمن لقطات مفجعة أثناء معاناتها من نوبات ألم.
وبعد التكهنات بأن ديون كانت تبحث عن شريك جديد، قال مصدر مقرب من المغنية لصحيفة يو إس صن: "إنها ليست مهتمة بالعلاقات لأن الأسرة والصحة تستهلكان معظم وقتها، تليها خطط عودتها".
وأضاف المصدر: "كان رينيه هو كل شيء بالنسبة لها ويحتاج أي رجل آخر إلى أن يكون سوبرمان (الرجل الخارق) في نظرها حتى يحصل على فرصة مواعدتها".
ولفت المصدر نفسه إلى أن "حياة سيلين المهنية تأتي في المرتبة الثانية".
وظهرت ديون في أحد مشاهد فيلمها الوثائقي وهي تبكي أثناء شرح تأثير مرضها على صوتها، وقالت: "تكون رئتاي بخير عندما أحاول التنفس ولكن الموجود أمامهما يجعلهما متصلبتين للغاية بسبب متلازمة الشخص المتيبس".
وحاولت ديون لاحقاً الغناء أمام الكاميرا إلا أنها انهارت بالبكاء عندما بدت أحبالها الصوتية مكسورة ومتوترة.
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