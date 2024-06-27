خلاف بين كيم كارداشيان وشقيقتها كلوي... قارنتها بهذه الشخصية فتصاعد التوتر! (صورة)

يتصاعد التوتر بين كيم وكلوي كارداشيان في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الواقعي "The Kardashians"، حيث تناولت الخلاف المتزايد بين الشقيقتين حول نمط حياة كلوي.

وتحدثت كيم، 43 عامًا، طوال الموسم عن انطوائية كلوي، 39 عامًا، وكيف أنها نادرًا ما تغادر منزلها في "هيدن هيلز" منذ انفصالها عن تريستان طومسون.

كلوي، التي تصدرت عناوين الأخبار مؤخرًا لدفاعها عن ابنتها ترو، البالغة من العمر ستة أعوام، والتي كانت تضع مساحيق التجميل، أكدت مرارًا وتكرارًا أنها سعيدة بالبقاء في المنزل. ومع ذلك، قبل رحلة عائلية إلى أسبن، واجهت كيم شقيقتها كلوي حول عزلتها، حتى أنها قارنتها بشخصية "بريندان فريزر" في فيلم "الحوت".

وكان فريزر قد فاز بجائزة أوسكار عن تجسيده لشخصية تشارلي، وهو مدرس لغة إنجليزية يعاني من السمنة المفرطة ويخجل من مظهره.

في اعترافها، قالت كيم: "لقد أزعجتني كلوي حقًا مؤخرًا. نحن ذاهبون إلى أسبن وأريد فقط إزالة بعض الأمور من صدري وتنقية الهواء معها قبل أن نذهب".

وتصاعد الخلاف بين الأختين يعكس التحديات التي يواجهونها في الحفاظ على العلاقات العائلية وسط الضغوطات الشخصية والإعلامية.