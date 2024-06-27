الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جائزة "لوميير" تُمنح للممثلة والمنتجة الفرنسية إيزابيل أوبير
فنّ
2024-06-27 | 14:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جائزة "لوميير" تُمنح للممثلة والمنتجة الفرنسية إيزابيل أوبير
تُمنح الممثلة والمنتجة الفرنسية إيزابيل أوبير (71 عاماً) جائزة "لوميير" خلال الدورة السادسة عشرة لمهرجان ليون السينمائي الدولي التي تقام من 12 إلى 20 تشرين الأول المقبل، على ما أعلن منظموه الخميس.
ورأى المنظّمون في بيان أن "إيزابيل أوبير من الممثلات الفرنسيات الأكثر شهرة واللواتي يحظين بأكبر تقدير في العالم"، ملاحظين أن "مسيرتها تختزن جزءاً كبيراً من تاريخ السينما المعاصرة".
ودأب المخرج الفرنسي كلود شابرول على الاستعانة في أفلامه بأوبير، فشاركت في سبعة منها، وفازت عن أولها وهو "فيوليت نوزيير" Violette Nozière بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان عام 1978، وكانت يومها في الخامسة والعشرين.
ونالت عن اثنين آخرين من أفلامه هما "أون أفّير دو فام" Une affaire de femmes (1988) و"لا سيريموني" La cérémonie (1995) جائزتين في مهرجان البندقية.
أما جائزتها التمثيلية الثانية في مهرجان كان فكانت عن فيلم "معلّمة البيانو" (بالألمانية: Die Klavierspielerin) لمايكل هانيكي عام 2001. وفي 2009، تولت رئاسة لجنة التحكيم في المهرجان.
ومثّلت أوبير في أفلام لأبرز المخرجين الفرنسيين والأوروبيين على غرار جان لوك غودار وكلير دوني وبرتران تافيرنييه وموريس بيالا وأندريه تيشينيه أندريه فايدا وسواهم.
وستصبح أوبير ثالث امرأة تُمنح جائزة "لوميير" بعد جاين فوندا عام 2018 وكاثرين دونوف عام 2016، وتخلف هذه السنة المخرج الألماني فيم فيندرز الذي نالها عام 2023.
واعتبرت أوبير أنها "جائزة رائعة، مثل مهرجانها. وهي تحمل اسم مخترعي السينما! الحصول عليها مدعاة فرح وفخر".
وتُمنح هذه الجائزة التي استحدثها المدير العام لـ"معهد لوميير" والمفوّض العام لمهرجان كان تييري فريمو لـ"شخصية سينمائية عن مجمل أعمالها وعن الرابط بينها وبين تاريخ السينما".
ومنذ إطلاقه عام 2009، أصبح مهرجان لوميير أحد المهرجانات الكبرى للسينما العالمية.
وكان المخرج الأميركي كلينت إيستوود البالغ راهناً الرابعة والتسعين أول من حصل على الجائزة.
وتتسلم أوبير الجائزة في 18 تشرين الأول.
آخر الأخبار
فنّ
"لوميير"
تُمنح
للممثلة
والمنتجة
الفرنسية
إيزابيل
أوبير
التالي
ظهرت بشعر مستعار...غادة عبد الرازق تتعرض لحملة انتقادات كبيرة: ما القصّة؟ (فيديو)
بعد تعرّضها لموقف محرج... أحلام ترد على فيديو أنغام: هذا ما قالته!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-06-18
ايران: الحكم على نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام بالسجن سنة بتهمة "الدعاية"
أخبار دولية
2024-06-18
ايران: الحكم على نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام بالسجن سنة بتهمة "الدعاية"
0
أخبار دولية
2024-06-14
صندوق الاستثمار السعودي و"أرديان" الفرنسية يشتريان 38% من مطار هيثرو
أخبار دولية
2024-06-14
صندوق الاستثمار السعودي و"أرديان" الفرنسية يشتريان 38% من مطار هيثرو
0
منوعات
2024-06-12
نايلة تويني تفوز بجائزة "بطلة المرأة العالميّة" في الشجاعة وحريّة الصحافة وحقوق المرأة
منوعات
2024-06-12
نايلة تويني تفوز بجائزة "بطلة المرأة العالميّة" في الشجاعة وحريّة الصحافة وحقوق المرأة
0
موضة وجمال
2024-06-06
10 عارضات يتأهلن لنهائي مسابقة "ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"... جائزة مالية مغرية بانتظار الرابحة! (صور)
موضة وجمال
2024-06-06
10 عارضات يتأهلن لنهائي مسابقة "ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"... جائزة مالية مغرية بانتظار الرابحة! (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
14:07
مايكل دوغلاس ضيف الشرف في مهرجان دوفيل
فنّ
14:07
مايكل دوغلاس ضيف الشرف في مهرجان دوفيل
0
موضة وجمال
13:15
نيكول كيدمان في إطلالتها الأخيرة مع ابنتها المراهقة... كالتوأم! (فيديو)
موضة وجمال
13:15
نيكول كيدمان في إطلالتها الأخيرة مع ابنتها المراهقة... كالتوأم! (فيديو)
0
فنّ
11:58
خلاف بين كيم كارداشيان وشقيقتها كلوي... قارنتها بهذه الشخصية فتصاعد التوتر! (صورة)
فنّ
11:58
خلاف بين كيم كارداشيان وشقيقتها كلوي... قارنتها بهذه الشخصية فتصاعد التوتر! (صورة)
0
فنّ
11:47
هل تجدد الحب بين جينيفر لوبيز وبن أفليك؟
فنّ
11:47
هل تجدد الحب بين جينيفر لوبيز وبن أفليك؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-05-17
هل تريدون إعادة تسخين الأرز؟ انتبهوا من المخاطر والبكتيريا الموجودة!
صحة وتغذية
2024-05-17
هل تريدون إعادة تسخين الأرز؟ انتبهوا من المخاطر والبكتيريا الموجودة!
0
اسرار
2024-06-06
أسرار الصحف 7-6-2024
اسرار
2024-06-06
أسرار الصحف 7-6-2024
0
حال الطقس
2024-06-14
تأثير الكتل الحارة يشتد... والحرارة اربعينية بقاعاً
حال الطقس
2024-06-14
تأثير الكتل الحارة يشتد... والحرارة اربعينية بقاعاً
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-26
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-26
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:57
كرة القدم تجمع قضاة لبنان مع الجيش اللبناني
رياضة
13:57
كرة القدم تجمع قضاة لبنان مع الجيش اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الناخبون الأميركيون يترقبون المناظرة الانتخابية الاولى بين بايدن وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الناخبون الأميركيون يترقبون المناظرة الانتخابية الاولى بين بايدن وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الانتخابات الفرنسية تقترب... و إليكم البرامج الانتخابية المختلفة للأحزاب في هذه المعركة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الانتخابات الفرنسية تقترب... و إليكم البرامج الانتخابية المختلفة للأحزاب في هذه المعركة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
حقوق اللاجئين الفلسطينيين تفرز الكتل السياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
حقوق اللاجئين الفلسطينيين تفرز الكتل السياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
نتنياهو زارها متفقدا... عين اسرائيل لا تحيد عن جبهة الشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:30
نتنياهو زارها متفقدا... عين اسرائيل لا تحيد عن جبهة الشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مجموعة أزياء طوني ورد تخطف الأنظار في باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مجموعة أزياء طوني ورد تخطف الأنظار في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
عودة المياه إلى مجاريها بين الجامعة العربية وحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:28
عودة المياه إلى مجاريها بين الجامعة العربية وحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الاقتصاد في صلب الانتخابات الرئاسية الإيرانية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الاقتصاد في صلب الانتخابات الرئاسية الإيرانية
0
أخبار دولية
13:21
مؤشرات الانسحابات قبيل العملية الانتخابية في ايران
أخبار دولية
13:21
مؤشرات الانسحابات قبيل العملية الانتخابية في ايران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:32
مصرف لبنان قرّر تجديد العمل بالتعميمين 158 و166 لمدّة سنة قابلة للتجديد
خبر عاجل
04:32
مصرف لبنان قرّر تجديد العمل بالتعميمين 158 و166 لمدّة سنة قابلة للتجديد
2
فنّ
05:37
بعد الأنباء عن عدم رضا والدها... خطوبة ابنة عاصي الحلاني رسمياً!
فنّ
05:37
بعد الأنباء عن عدم رضا والدها... خطوبة ابنة عاصي الحلاني رسمياً!
3
فنّ
05:29
دانييلا رحمة على شاطئ البحر... متى الزفاف؟
فنّ
05:29
دانييلا رحمة على شاطئ البحر... متى الزفاف؟
4
أخبار لبنان
06:24
السفير الروسيّ لدى لبنان: لم نصدر بيانًا جديدًا ندعو فيه الرعايا إلى مغادرة لبنان وهذه نسخة قديمة
أخبار لبنان
06:24
السفير الروسيّ لدى لبنان: لم نصدر بيانًا جديدًا ندعو فيه الرعايا إلى مغادرة لبنان وهذه نسخة قديمة
5
فنّ
05:35
استياء نوال الزغبي في مهرجان موازين... ماذا حصل في الكواليس؟
فنّ
05:35
استياء نوال الزغبي في مهرجان موازين... ماذا حصل في الكواليس؟
6
منوعات
12:17
بعد أن شاهد زوجته وابنته تموتان خلال غرق مركب للهجرة غير الشرعية... ما فعله بابنة الـ16 سنة أمام والدتها مرعب!
منوعات
12:17
بعد أن شاهد زوجته وابنته تموتان خلال غرق مركب للهجرة غير الشرعية... ما فعله بابنة الـ16 سنة أمام والدتها مرعب!
7
أمن وقضاء
07:25
توقيف شخص يتحرّش بالقاصرات داخل محلّه
أمن وقضاء
07:25
توقيف شخص يتحرّش بالقاصرات داخل محلّه
8
فنّ
05:41
"الله يكون في عونها"... هل شيرين عبد الوهاب في المصحّة النفسيّة؟
فنّ
05:41
"الله يكون في عونها"... هل شيرين عبد الوهاب في المصحّة النفسيّة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More