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شمس ودانييل في "كسر عضم".. خطوبة نادين تحسين بيك وإياد عيسى رسمياً
فنّ
2024-06-28 | 03:48
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شمس ودانييل في "كسر عضم".. خطوبة نادين تحسين بيك وإياد عيسى رسمياً
شمس ودانييل في "كسر عضم".. خطوبة نادين تحسين بيك وإياد عيسى رسمياً
بعد نجاح ثنائية شمس ودانييل في مسلسل "كسر عضم"، أُشيع بين روّاد الإنترنت أن هناك علاقة حبّ تجمع الممثلة السورية نادين تحسين بيك بزميلها إياد عيسى.
ويبدو أن كلّ ما أُشيع في الأسابيع الفائتة بات مؤكّداً، وتم الإعلان عن الخطوبة الرسميّة للثنائي نادين تحسين بيك وإياد عيسى، ومن المقرر أن يدخلا القفص الذهبي في الفترة المقبلة.
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