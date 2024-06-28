"عيش وخلّيها لذيذة حياتك".. زين العمر ينشر أجمل أغاني الأمل والحياة

من أجمل أغاني الأمل والحياة التي غنيتها #عيش_وخليها_لذيذة_حياتك
رغم كل شي #لبنان هوي الفرح هوي الامل هوي الحياة هوّي الروح
هوي الشباب
هوي المستقبل
هوي النجاح
هوي السهر
هوي العلم
هوي الحرف
هوي الصناعة
هوي ملتقى الحضارات
هوي الفن والموسيقى والثقافة
هوي الطب
هوي كبارنا… pic.twitter.com/E1J3qXBfHl
— Zein El Omr (@ZeinElOmr) June 27, 2024
من أجمل أغاني الأمل والحياة التي غنيتها #عيش_وخليها_لذيذة_حياتك
رغم كل شي #لبنان هوي الفرح هوي الامل هوي الحياة هوّي الروح
هوي الشباب
هوي المستقبل
هوي النجاح
هوي السهر
هوي العلم
هوي الحرف
هوي الصناعة
هوي ملتقى الحضارات
هوي الفن والموسيقى والثقافة
هوي الطب
هوي كبارنا… pic.twitter.com/E1J3qXBfHl