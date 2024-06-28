"عيش وخلّيها لذيذة حياتك".. زين العمر ينشر أجمل أغاني الأمل والحياة

"عيش وخلّيها لذيذة حياتك".. زين العمر ينشر أجمل أغاني الأمل والحياة

أعاد الفنان اللبناني زين العمر نشر أغنيته الجديدة "عيش وخلّيها لذيذة حياتك"، وأرفقها برسالة تفاؤل وإيجابيّة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

وفي التفاصيل، كتب الفنان زين العمر "من أجمل أغاني الأمل والحياة التي غنيتها: عيش وخليها لذيذة حياتك. رغم كل شي لبنان هوي الفرح هو الأمل، هو الحياة، هو الروح، هو الشباب، هو المستقبل، هو النجاح، هو السهر، هو العلم، هو الحرف، هو الصناعة، هو ملتقى الحضارات، هو الفن والموسيقى والثقاف، هو الطب، هو كبارنا وصغارنا عم ينشروا الأمل ببكرا جديد وأحلى".

وأضاف "لبنان كان ورح يبقى الأحلى بكل الدني. شباب وصبايا لبنان، عيشوا حياتكن. بحبكن وبحب لبنان ت تخلص الدني. انتو كرامتنا وأملنا وكل شي حلو بيلبقلكن يا أجمل ما خلق الله إنتو".