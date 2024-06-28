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مهرجانات بيبلوس الدولية... رسالة إصرار وصمود في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة! (صورة)
فنّ
2024-06-28 | 05:57
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مهرجانات بيبلوس الدولية... رسالة إصرار وصمود في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة! (صورة)
مهرجانات بيبلوس الدولية... رسالة إصرار وصمود في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة! (صورة)
تظهر مهرجانات بيبلوس 2024 إصرار ومثابرة وصمود اللبنانيين في ظروف اقتصادية واجتماعية وأمنية غاية الصعوبة، لكن دقة المرحلة كانت حافزاً لتحدي الصعوبات وتغليب لغة الفرح والسعادة وحب الحياة.
وفي التفاصيل، تسعى جبيل عبر مهرجاناتها لكي تبقى مقصداً للسائح والمغترب والمقيم من خلال تقديمها برامج فنية متنوعة ومئات فرص العمل الموسمي في ميادين مختلفة.
وفي هذا السياق، سيتم افتتاح مهرجانات بيبلوس الدولية الخميس 18 تموز مع احتفال فني ضخم، والجمهور مدعو لمشاهدة "العرض الكبير- في نسخة خاصة لبيبلوس" أو
"Le Grand Spectacle - Byblos Edition" للمؤلف الموسيقي اللبناني طوني مخّول الذي سجّل من خلال مؤلفاته نقلة نوعية في عالم الموسيقى والعروض الفنية.
ويشارك في هذا العرض حوالي مئة فنان على خشبة المسرح بين موسيقي وراقص ومغني على وقع الأوركسترا، وعلى موسيقى واغاني جميعها من تأليف وتلحين وتوزيع طوني مخول.
وتتوالى الأمسيات:
الجمعة 19 تموز CAIROKEE بقيادة فرقة روك مصرية مع العازف أمير عيد، شريف هواري، تامر هاشم، شريف مصطفى وآدم الألفي.
الأحد 21 تموز سوف يحيي عازف البيانو اللبناني ميشال فاضل حفلا موسيقيا.
الجمعة 26 تموز سوف تحيي نجمة البوب العربي نانسي عجرم حفلا غنائيا.
السبت 27 تموز، الجمهور على موعد مع العازف ASH ، الذي وُلد في القاهرة ومقيم في مونتريال، وسوف تتضمن الأمسية عزفا على آلات عدة، بما في ذلك الغيتار، الساكسوفون، الكيبورد والطبول والـ" synthesizers"، وسيمزج ASH بين خلفيته المصرية والفرنسية عبر الموسيقى الإلكترونية، بمشاركة DJ لبنانيين.
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