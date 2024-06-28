وسط توتر علاقتهما... بن أفليك ينقل أغراضه رسمياً من قصره مع جنيفر لوبيز

نقل النجم الأميركي بن أفليك أمتعته من قصره الكبير الّذي يتشاركه مع زوجته جنيفر لوبيز في لوس أنجلوس، وفقًا لمصدر لدى مجلة "بيبول" الأميركية.

وبعد أكثر من شهر من انتشار شائعات حول انفصال أفليك، 51 عامًا، ولوبيز، 54 عامًا، أكّد مصدر مقرب من الزوجين أن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار قد نقل جميع أغراضه من قصرهما في بيفرلي هيلز قبل عودة لوبيز من رحلتها الأخيرة إلى أوروبا.

وجاء بحسب المصدر: "لا يزال بن يقيم في شقة مستأجرة في برينتوود. لقد كان يعيش هناك منذ حوالي شهرين. يبدو أنه بخير. إنه في مكتبه يوميًا ويبدو أنه يركز على العمل. كما أنه يقضي وقتًا مع أطفاله."

والجدير بالذكر أن أفليك ولوبيز، اللذان تزوجا في تموز 2022 بعد إحياء علاقتهما الرومانسية الشهيرة، قد عرضا قصرهما المشترك في بيفرلي هيلز للبيع منذ حزيران 2023. وأكد مصدر لمجلة "بيبول" أن القصر قد دخل السوق في وقت سابق من هذا الشهر.