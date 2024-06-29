صورة رانيا يوسف تتصدّر غلاف فيلم فاضح... والنقابة تتحرّك

صورة رانيا يوسف تتصدّر غلاف فيلم فاضح... والنقابة تتحرّك

تفاجأت الممثلة المصريّة رانيا يوسف بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يروّج أنّها بطلة فيلم فاضح يحمل عنوان "شهوة جسد"، وهو الأمر الّذي أثار بلبلة واسعة على منصّات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، تفاجأت الممثلة رانيا يوسف بصورتها على غلاف فيلم يدّعي بأنّها بطلته، فتوجهت إلى مباحث الإنترنت بالقاهرة وحرّرت محضراً ضد صاحب القناة على موقع يوتيوب.

وسرعان ما تحرّكت نقابة الممثلين المصريين برئاسة الدكتور أشرف زكي، وتقدّمت بشكوى ضدّ صاحب الفيديو دفاعاً عن الممثلة رانيا يوسف.