شيرين عبد الوهاب في أزمة جديدة... "تعدّي صارخ على حقوق المؤلف"

شيرين عبد الوهاب في أزمة جديدة... "تعدّي صارخ على حقوق المؤلف"

أعلن الشاعر طارق عبد الستار عن لجوئه إلى القضاء، وذلك بعد تسريب أغنية "كل الحاجات" بصوت النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب.

وفي أوّل تعليق له، أوضح الشاعر طارق عبد الستار أن أغنية "كل الحاجات" من كلماته وألحان وتوزيع خالد عز.

وأضاف "صدمت بتسريب الأغنية بصوت المطربة شيرين عبد الوهاب. ما حدث تعدي صارخ على حقوقي كمؤلف، إذ لم أمنح شيرين التصريح لتقديمها، ولهذا بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية".