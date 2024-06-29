إليسا تكشف حقيقة خبر زواجها في إيطاليا

إليسا تكشف حقيقة خبر زواجها في إيطاليا

بعد انتشار خبر مفاده أن النجمة اللبنانيّة إليسا تستعد لدخول القفص الذهبي في إيطاليا، نفت الأخيرة الشائعة التي تطالها بطريقة غير مباشرة.

وفي التفاصيل، أعادت الفنانة إليسا نشر تغريدة أحد المتابعين عبر منصّة X، وجاء فيها "يعني معقول صارت العالم تلحق حساب وهمي مشان تاخد اخبار عن اليسا؟! انه ولو معقول وين وصلت العالم! اخبار اليسا مناخدها من اليسا وبس".