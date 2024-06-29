مهرجان البندقية السينمائي سيمنح الممثلة سيغورني ويفر أسداً ذهبياً فخرياً... وهذه التفاصيل

مهرجان البندقية السينمائي سيمنح الممثلة سيغورني ويفر أسداً ذهبياً فخرياً... وهذه التفاصيل

ستحصل الممثلة الأميركية سيغورني ويفر التي اشتهرت خصوصاً بدورها في سلسلة أفام "أليين" على أسد ذهبي فخري عن مجمل مسيرتها المهنية، خلال الدورة الواحدة والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي، على ما أفاد المنظمون.



وأشار المدير الفني لمهرجان البندقية السينمائي ألبرتو باربيرا، في بيان، أن ويفر ستُكرَّم لبنائها جسوراً "بين السينما الفنية والأفلام التي تتفاعل مع الجمهور بطريقة مباشرة ومبتكرة، مع بقائها وفية لنفسها"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وستنال ويفر جائزة الأسد الذهبي عن مجمل مسيرتها في مهرجان البندقية السينمائي الذي يُقام من 28 آب حتى 7 أيلول. وقالت إنها ستقبل هذه الجائزة "بكل فخر تكريماً لكل من ساعد في إعطاء حياة لهذه الأفلام".



وحققت الممثلة البالغة 74 عاماً والتي سبق أن فازت بجائزتي غولدن غلوب وجائزة غرامي، شهرة من خلال دور إيلين ريبلي في فيلم الخيال العلمي "أليين" للمخرج ريدلي سكوت.



ثم ظهرت في فيلم "أليين" آخر للمخرج جيمس كاميرون عام 1986، ونالت عن دورها فيه أول ترشيح لها لجائزة أوسكار. وظهرت بعد ذلك في فيلمين آخرين من سلسلة الأفلام نفسها، بالإضافة إلى الفيلمين الشهيرين "أفاتار" و"غوستباسترز".