توم كروز في مشهدٍ أشعل الإنترنت... رقص وغناء مع نجم آخر في بريطانيا (فيديو)

شوهد النجم توم كروز يغني أغنية "Don't Look Back In Anger" لفرقة Oasis مع زميله في فيلم Mission Impossible، سايمون بيغ، في مهرجان غلاستونبري بإنكلترا.

واجتمع الممثل البالغ من العمر 61 عامًا مع زميله سيمون، 54 عامًا، لمشاهدة عرض فرقة كولدبلاي الأسطوري يوم السبت، حيث انضمت إليهما نجمة مسلسل "Sex Education" جيليان أندرسون، 55 عامًا.

في مقطع فيديو شاركه أحد المعجبين على منصة X، يمكن رؤية سايمون وتوم يقفان عند الحواجز بينما كان الممثل الإنكليزي سايمون يرقص بحماس على أنغام أغنية التسعينيات.

كما شوهد الثنائي يتحدثان في وقت سابق من اليوم، ولكن المقطع الذي التقطه أحد المعجبين أظهرهما وهما يرقصان بحرية ويستمتعان بالحفل.