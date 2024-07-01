"أجمل عروس"... دانييلا رحمة تتصدر "الترند": ماذا عن موعد حفل زفافها المنتظر؟

تصدّر هاشتاغ "أجمل عروس" المراتب الأولى على مواقع التواصل والذي أشار فيه الجمهور إلى الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة بعد الحديث عن إقامة حفل زفافها من النجم ناصيف زيتون اليوم في بيروت.وتداول الجمهور صوراً جديدة لرحمة ظهرت فيها برفقة صديقاتها ومجموعة من أفراد عائلتها.ووصلت عائلة رحمة إلى بيروت الأسبوع الفائت استعداداً لحفل زفافها، ونشرت لاحقاً صورة برفقة شقيقتها وإحدى بناتها وكتبت: "معاً من جديد".